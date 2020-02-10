В РФ проходят массовые проверки объектов с большим скоплением людей

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 74 торгово-развлекательных центра в стране были вынуждены временно прекратить работу из-за выявленных у них грубых нарушений требований пожарной безопасности (ист.: ТАСС).



Установлено, что за несоблюдение соответствующих правил в 2019 г. сотрудниками органов государственного пожарного надзора было наложено 62 000 штрафов. Общая сумма денежных взысканий превысила 1,1 миллиард рублей. Как подчеркнули в МЧС, в большинстве случаев наказание применялось повторно к одним и тем же объектам. Всего МЧС и прокуратура проинспектировали 86 000 объектов массового скопления людей, в том числе более 11 000 торговых центров.



Массовые проверки ТРЦ были инициированы вследствие приведшего к трагедии пожара в комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, который случился 25 марта 2018 г. и повлек за собой смерть 60 человек (из них 37 детей). Было заведено 3 уголовных дела.