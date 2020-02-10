44 российских студента отказались от эвакуации из Уханя

Чжан Ханьхуэй, дипломатический представитель КНР в Российской Федерации, поделился информацией о том, что в г. Ухане, Китай, все еще находятся 44 учащихся высших учебных заведений из России.



Со слов посла стало известно, что этим молодым людям ранее предоставляли возможность эвакуации, однако они отказались покидать место учебы. При этом политик заверил общественность в том, что студенты снабжены всем необходимым, им гарантирована полная безопасность (из сообщения «РИА Новости» от 24 февраля).



Как известно, именно Ухань стал эпицентром распространения особо опасного вируса нового типа, получившего название COVID-2019. По последним данным, в КНР инфицировано более 77 000 человек. Зафиксировано более двух с половиной тысяч летальных исходов. При этом в ВОЗ зарегистрировано около 1,8 тыс. случаев заражения в других странах. Международная организация называет это «лишь верхушкой айсберга», прогнозируя риск инфицирования до 66 процентов всего населения земного шара.