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В Саратове предупредили совершение подростками масштабного убийства

Сегодня в 13:22 Общество 0 191 Карина Мелова
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Ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России, информагентство ТАСС обнародовало информацию об аресте в Саратове двух лиц подросткового возраста, которые из мести собирались совершить террористический акт в школе.

Из сообщения ФСБ следует, что два гражданина России 2005 года рождения являлись членами интернет-групп, призывающих к массовым убийствам и самоубийству. Подростки были взяты под стражу в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья. Юные преступники намеревались также применить самодельные зажигательные смеси на основе найденных в сети рецептов.

По данным «РИА Новости», подростки признали вину и рассказали, что собирались воплотить задуманное в начале мая. Один из них планировал лишить жизни около сорока человек, второй точной цифры предполагаемых жертв не назвал.

На этом основании заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»). В данный момент происходит избрание меры пресечения.
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