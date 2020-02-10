В Саратове предупредили совершение подростками масштабного убийства

Ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России, информагентство ТАСС обнародовало информацию об аресте в Саратове двух лиц подросткового возраста, которые из мести собирались совершить террористический акт в школе.



Из сообщения ФСБ следует, что два гражданина России 2005 года рождения являлись членами интернет-групп, призывающих к массовым убийствам и самоубийству. Подростки были взяты под стражу в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья. Юные преступники намеревались также применить самодельные зажигательные смеси на основе найденных в сети рецептов.



По данным «РИА Новости», подростки признали вину и рассказали, что собирались воплотить задуманное в начале мая. Один из них планировал лишить жизни около сорока человек, второй точной цифры предполагаемых жертв не назвал.



На этом основании заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»). В данный момент происходит избрание меры пресечения.