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Россиян предупредили о росте цен на связь в 2020 году

Сегодня в 16:11 Общество 0 133 Иван Тихонов
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Рост тарифов на связь в России может оказаться выше в текущем году, нежели эксперты прогнозировали в прошлом году. К такому выводу пришли аналитики TelecomDaily, которые провели опрос среди топ-менеджеров телекоммуникационных компаний в 15 городах РФ (за исключением федеральных операторов сотовой связи). Согласно результатам исследования, 24% респондентов прогнозирую рост тарифов на 20% и более, 38% опрошенных полагают, что цены вырастут на 10-15%.

В общей сложности 84% опрошенных профучастников не сомневаются в росте цен, а 13%, наоборот, полагают, что тарифы останутся на прежнем уровне, передает данные опроса «Ъ». Рост стоимости связи тесно связан с изменением основных рисков для бизнеса. Если ранее операторы опасались реализации требований из «закона Яровой» и закона у «суверенном рунете», то сейчас 76% респондентов опасаются ухудшения экономической конъюнктуры и падения платежеспособного спроса. 64% считают рост курса валют ключевым риском для бизнеса, а 23.7% - рост арендных платежей, говорится в исследования TelecomDaily.

Паче того, на экономические показатели операторов связи влияет и увеличение трафика на фоне поведения пользователей в режиме самоизоляции. Рост трафика, по оценкам экспертов, составил 30-50%, а такой прирост требует модернизации сетей, которая обойдется дороже из-за роста курса валют и задержек с поставками оборудования из Китая.
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