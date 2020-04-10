«Плато» и обеспокоенность россиян на фоне пандемии коронавируса

Сегодня, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ должна выйти на «плато» по заболеванию коронавирусной инфекцией к середине мая, а уже в июне станет легче.



Между тем, жители некоторых субъектов РФ испытывают высокую обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Так, аналитики банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» в рамках собственного исследования оценили уровень тревожности россиян из-за COVID-19.



Как показали результаты опроса населения, наибольшее беспокойство из-за пандемии выражают жители Дальнего Востока – 11.9% респондентов оценивают свой страх на 10 баллов. Среди регионов лидерами по обеспокоенности оказались жители Забайкальского края – 33.3%, далее идут жители Псковской области (19.6%), Оренбургской и Нижегородской областей (14.9% и 14.8% соответственно).



С другой стороны, передают данные исследования РБК, в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказском ФО и Сибирском ФО опрошенные граждане заявили о том, что не испытывают страха в связи с распространением пандемии. Таких граждан 33.3%, 21% и 20.8% соответственно.



В целом по стране обеспокоены ситуацией с коронавирусом 85.5% респондентов, а 14.5% заявили, что не испытывают страха.