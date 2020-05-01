Гражданский героизм и генетический код или О чем говорил Владимир Путин с волонтерами

В рамках видеоконференции с активистами общероссийского движения «МыВместе» президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям и тем, кто нуждается в поддержке во время пандемии коронавируса. Активисты и соцработники доставляют продукты питания, лекарства, а также выгуливают домашних питомцев в период режима самоизоляции. Например, в Москве помощь пожилым гражданам оказывают порядка 11 тысяч волонтеров и соцработников, пишут РИА Новости.



«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас «подвиг» и «подвижничество» — это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», — отметил глава государства.



По словам Владимира Путина, «душевная щедрость – это часть культурного и генетического кода российского народа». Он указал на то, что отдельные программы поддержки, разработанные для медицинских работников, борющихся с коронавирусом, целесообразно распространить и на волонтеров.



Между тем, Всемирная организация здоровья (ВОЗ) заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса.



«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — рассказала журналистам ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.