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Гражданский героизм и генетический код или О чем говорил Владимир Путин с волонтерами

30 апреля в 16:59 Общество 0 186 Иван Тихонов
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В рамках видеоконференции с активистами общероссийского движения «МыВместе» президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям и тем, кто нуждается в поддержке во время пандемии коронавируса. Активисты и соцработники доставляют продукты питания, лекарства, а также выгуливают домашних питомцев в период режима самоизоляции. Например, в Москве помощь пожилым гражданам оказывают порядка 11 тысяч волонтеров и соцработников, пишут РИА Новости.

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас «подвиг» и «подвижничество» — это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», — отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, «душевная щедрость – это часть культурного и генетического кода российского народа». Он указал на то, что отдельные программы поддержки, разработанные для медицинских работников, борющихся с коронавирусом, целесообразно распространить и на волонтеров.

Между тем, Всемирная организация здоровья (ВОЗ) заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — рассказала журналистам ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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