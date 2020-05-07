Ограничения на фоне коронавируса в столице РФ будут сняты не скоро – Собянин

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения масочного режима. Эта мера, по его словам, продиктована решением о снятии запрета на работу строек и промышленных предприятий. Вдобавок, дабы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая вводится еще одно требование: обязательное ношение маски и перчаток при использовании общественного транспорта.



«Это две стороны медали и сообщающиеся сосуды. Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, увеличится количество людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования — это ношение обязательное масок, перчаток в общественном транспорте», — подчеркнул мэр Москвы.



Сергей Собянин добавил, что в столице сохранится пропускной режим передвижения по городу на транспорте. Мэр заверил граждан, что коронавирус будет побежден, но констатировал, что введенные из-за COVID-19 ограничения будут сняты не скоро. Когда именно они будут сняты, зависит от самих горожан, от того, насколько добросовестно они будут соблюдать установленные требования.