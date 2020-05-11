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Президент РФ рассказал о возможности проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк»

26 мая в 16:54 Общество 0 373 Иван Тихонов
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В ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин дал поручение начать подготовку к Параду Победы. При этом министру поручено обеспечить самый строгий режим безопасности при подготовке и проведении парада.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - цитируют слова президента РИА Новости.

Между тем, глава государства указал на невозможность проведения акции «Бессмертный полк» при нынешней эпидемиологической обстановке, ведь соблюдение социальной дистанции – один из залогов исключения рисков для всех участников шествия. В то же время отменять акцию президент не будет.

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы - День военно-морского флота», - добавил Владимир Путин.
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