Президент РФ рассказал о возможности проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк»

В ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин дал поручение начать подготовку к Параду Победы. При этом министру поручено обеспечить самый строгий режим безопасности при подготовке и проведении парада.



«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - цитируют слова президента РИА Новости.



Между тем, глава государства указал на невозможность проведения акции «Бессмертный полк» при нынешней эпидемиологической обстановке, ведь соблюдение социальной дистанции – один из залогов исключения рисков для всех участников шествия. В то же время отменять акцию президент не будет.



«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы - День военно-морского флота», - добавил Владимир Путин.