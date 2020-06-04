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В Роструда рассказали, сколько выходных будет у россиян в июне

Сегодня в 16:00 Общество 0 118 Иван Тихонов
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В июне у россиян будет меньше рабочих дней. Это связано с празднованием Дня России 12 июня, которое припадает на пятницу, а также с запланированным проведением парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В Роструда указали, что с 8 по 11 июня у граждан будет сокращенная рабочая неделя. Причем 11 июня рабочий день будет сокращенным, поскольку он считается предпраздничным. Таким образом, у россиян будут длинные выходные в честь Дня России. Второй дополнительный выходной, 24 июня, припадает на среду; это значит, что рабочими днями будут 22-23 и 25-26 июня. При этом в Роструда подчеркивают, что 23 июня не будет сокращенным днем, так как этот день не считается предпраздничным.

Напомним, 29 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня, пишут РИА Новости. Позже глава государства объявил 24 июня нерабочим. Традиционное празднование Дня победы 9 мая было перенесено на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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