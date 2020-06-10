Не забудем… Россия отмечает День памяти и Скорби

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. 79 лет назад в 4 часа утра на Советский Союз напала фашистская Германия, с чего и началась Великая Отечественная война.



По случаю памятной даты Министерство обороны обнародовало рассекреченные документы о первых днях противостояния. Все желающие могут ознакомиться на специальном портале Минобороны со сводками Генерального штаба, воспоминаниями участников первых боев, а также шифрограммами.



"Тогда, в одночасье, на нашу страну обрушились беды, обернувшиеся гибелью миллионов наших соотечественников, а также разрушением тысяч городов и деревень. Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живём, этот день является Днём памяти и скорби", — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства (цитата по РИА Новости ).



Напомним, памятный день был учрежден Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 8 июня 1996 года №857.