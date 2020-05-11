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Что, где и когда? В РФС рассказали, когда возобновится футбольный сезон
15 мая в 16:20 Спорт 0 128 Иван Тихонов
Российский футбольный союз (РФС) на своей странице в соцсети Twitter заявил о решении исполкома о том, что чемпионат РФ по футболу возобновится 21 июня. Матчи премьер-лиги были приостановлены в марте до 31 мая на фоне пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер.
В РФС уточнили, что чемпионат Российской премьер-лиги будет доигран без зрителей.
Тем временем, на сайте Российской премьер-лиги появилась информация о структуре календаря чемпионата. Так, календарь предусматривает проведение матчей с 21 июня по 22 июля. Финал Кубка России по футболу текущего сезона запланирован на 25 июля, сообщили в РПЛ.
На момент приостановки турнира в чемпионате РФ было сыграно 22 тура. Тройка лидеров по очкам выглядит следующим образом: «Зенит» (50 очков), «Локомотив» (41 очко), «Краснодар» (41 очко).
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