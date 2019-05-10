Песков: в Кремле знают всех чиновников, которые не исполняют поручения президента в срок

В Кремле знают о чиновниках, не выполняющих поручения президента вовремя. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая комментарий относительно состоявшегося вчера совещания по вопросу выполнения поручений президента и премьера.



Песков сказал: «В Кремле хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений. Они известны и в правительстве».



Представитель Кремля также заявил, что в Кремле и в правительстве имеются механизмы осуществления контроля за исполнением поручений.



Песков отметил: «Безусловно, какие-то поручения корректируются, исполнители иногда выступают с инициативой по продлению сроков. Их аргументация иногда признается обоснованной, иногда не признается таковой».



Во вторник, в ходе совещания, посвященного этой проблеме, премьер-министр Дмитрий Медведев подверг жесткой критике действия федеральных и региональных властей за несвоевременное выполнение поручений президента и правительства.