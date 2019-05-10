|
Песков: в Кремле знают всех чиновников, которые не исполняют поручения президента в срок
15 мая в 18:36 Государство 0 978 Васильева Елена
В Кремле знают о чиновниках, не выполняющих поручения президента вовремя. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая комментарий относительно состоявшегося вчера совещания по вопросу выполнения поручений президента и премьера.
Песков сказал: «В Кремле хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений. Они известны и в правительстве».
Представитель Кремля также заявил, что в Кремле и в правительстве имеются механизмы осуществления контроля за исполнением поручений.
Песков отметил: «Безусловно, какие-то поручения корректируются, исполнители иногда выступают с инициативой по продлению сроков. Их аргументация иногда признается обоснованной, иногда не признается таковой».
Во вторник, в ходе совещания, посвященного этой проблеме, премьер-министр Дмитрий Медведев подверг жесткой критике действия федеральных и региональных властей за несвоевременное выполнение поручений президента и правительства.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Счетная палата заявила о том, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться20 мая в 17:11 Экономика и бюджет
«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы20 мая в 16:33 Общество
Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень20 мая в 16:33 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация? При вузах планируется создать детские комнаты