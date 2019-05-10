Госконтроль за ЧОПами будет усилен

Госдумой в I чтении принят законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за работой частных охранных предприятий. Пресс-служба Росгвардии сообщила информагентству ТАСС о том, что принятие данного законопроекта минимизирует нарушения и возможные негативные последствия их деятельности.



В Росгвардии сообщили: «По мнению Росгвардии, принятие законопроекта обеспечит усиление контроля государства за частной охранной деятельностью в целях сокращения нарушений законодательства со стороны частных охранных организаций и минимизации возможных негативных последствий в случае таких нарушений. Данная инициатива была поддержана депутатами, законопроект принят в первом чтении».



Подготовленные изменения к федеральному закону направлены на исполнение перечня поручений президента РФ. Главнокомандующий войсками нацгвардии РФ и глава Росгвардии Сергей Лебедев заявил, что деятельность частных охранных организаций – единственная в России сфера коммерческой деятельности с использованием служебного огнестрельного оружия.



Пресс-служба Росгвардии процитировала слова Лебедева: «На сегодняшний день в стране функционирует около 21 тысячи частных охранных организаций с общей численностью свыше 650 тысяч частных охранников, использующих более 75 тысяч единиц оружия. В связи с этим частная охранная деятельность непосредственно сопряжена с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан, и без должного внимания со стороны органов государственного контроля сохраняются предпосылки для возникновения различного рода угроз».