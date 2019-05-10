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Кабмин внес предложение о распространении акцизов на электронные сигареты и кальяны

29 мая в 15:40 Государство 0 184 Васильева Елена
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Российское правительство внесло предложение о признании подакцизными товарами не только сигарет, но и кальянов, вейпов и электронных сигарет. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы кабмина.

Он сказал: «Есть некоторые дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс... подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны».

В июне прошлого года пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака заявил о том, что правительство намеревается ввести единую систему регулирования рынка обычных и электронных сигарет. На данный момент рынок электронных систем нагревания табака и вейпов не регулируется на законодательном уровне, а потребление продукции данных видов никак не ограничено. Введены только стандарты для нагреваемого табака и жидкостей для вейпов.
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