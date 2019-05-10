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Организации соцобслуживания будут освобождены от налога на прибыль

29 мая в 16:27 Государство 0 160 Васильева Елена
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Правительство внесло предложение об установлении нулевой ставки налога на прибыль для организаций соцобслуживания. Соответствующий пакет поправок к Налоговому кодексу был одобрен на сегодняшнем заседании правительства, о чем рассказал журналистам представитель пресс-службы.

На заседании правительства обсуждались существенные поправки в законодательство о налогах и сборах. Одна из них – нулевая ставка по налогу на прибыль муниципальных и региональных музеев, библиотек, театров, а также медицинских и образовательных организаций.

Представитель пресс-службы сказал: «Есть [по итогам обсуждения на заседании] некоторые дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части установления налоговой ставки на прибыль организаций». Он также заявил, что «нулевая ставка будет установлена не только в отношении музеев, театров, библиотек, образовательных и медицинских организаций, но и в отношении организаций социального обслуживания».
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