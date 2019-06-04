Голикова: мест в яслях не хватает 120 тысячам маленьких россиян

Более 120 тысяч российских не детей все еще не обеспечены, по сведениям на 1 мая текущего года, местом в яслях. Об этом сегодня в ходе заседания итоговой коллегии Минпросвещения заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Она сказала: «По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях, в возрасте до трех лет составила 120,1 тыс. Из них в возрасте от полутора до трех лет – 114,3 тыс. детей».