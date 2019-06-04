Главная > Государство

Голикова: мест в яслях не хватает 120 тысячам маленьких россиян

3 июня в 12:38 Государство 0 257 Васильева Елена
1 Изображение

Более 120 тысяч российских не детей все еще не обеспечены, по сведениям на 1 мая текущего года, местом в яслях. Об этом сегодня в ходе заседания итоговой коллегии Минпросвещения заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она сказала: «По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях, в возрасте до трех лет составила 120,1 тыс. Из них в возрасте от полутора до трех лет – 114,3 тыс. детей».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Рождаемость в России падает

Сегодня в 13:24 Государство

В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детей

Сегодня в 13:12 Налоги

Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%

Сегодня в 11:56 Рынок труда

Дизайн электронного паспорта будет разработан за лето

Сегодня в 11:07 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы при использовании платежных карт Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей Финансирование завершения долгостроев будет упрощено

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930