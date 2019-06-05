Вывоз мусора при условии его сортировки должен быть бесплатным для граждан

Генеральная прокуратура РФ предложила разработку схемы бесплатного для граждан вывоза сортированного мусора. Об этом в ходе совещания, посвященного проблеме соблюдения законодательства при обращении твердых бытовых отходов, сказал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.



Он напомнил: «По данным ВЦИОМ, четверть россиян уже сортируют мусор, а 47% готовы к этому если будет такая возможность. В такой ситуации необходимы только условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов».



Буксман предложил: «Необходимо уже на начальной стадии реформы задуматься над созданием системы раздельного сбора отходов, при которой граждане будут освобождаться от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли. Это металлы, бумага, древесина и иные полезные компоненты».



Он также сказал, что «это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов».