|
Вывоз мусора при условии его сортировки должен быть бесплатным для граждан
4 июня в 16:09 Государство 0 165 Васильева Елена
Генеральная прокуратура РФ предложила разработку схемы бесплатного для граждан вывоза сортированного мусора. Об этом в ходе совещания, посвященного проблеме соблюдения законодательства при обращении твердых бытовых отходов, сказал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.
Он напомнил: «По данным ВЦИОМ, четверть россиян уже сортируют мусор, а 47% готовы к этому если будет такая возможность. В такой ситуации необходимы только условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов».
Буксман предложил: «Необходимо уже на начальной стадии реформы задуматься над созданием системы раздельного сбора отходов, при которой граждане будут освобождаться от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли. Это металлы, бумага, древесина и иные полезные компоненты».
Он также сказал, что «это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Трамп стремится к заключению «феноменальной» торговой сделки с Великобританией. Это будет нелегкоСегодня в 16:29 Финансовые рынки
РФПИ намерен выйти на рынок хранения данныхСегодня в 15:33 Технологии
Матвиенко: Россия не будет обсуждать статус КрымаСегодня в 15:23 Политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы при использовании платежных карт В Чебоксарах школьница умерла, сдавая ЕГЭ Третьим лицам могут закрыть доступ к данным о владельцах недвижимости Песков: Кремль трезво оценивает благосостояние россиян Объем сборов по страхованию жизни снизился впервые за долгое время
Архив статей