Скворцова: уже в течение нескольких лет отсутствуют жалобы на зарплату в системе здравоохранения

Процент оклада вырос в зарплатах медработников в российских регионах на четверть за последние шесть лет, а жалоб на заработную плату за последние два-три года не было вообще. Об этом журналистам сегодня сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.



В понедельник Счетной палатой был отмечен недостаточный уровень освоения Минздравом бюджетных средств в прошедшем году. Освоено было лишь 68,9% средств.



Министр сказала: «Различия сейчас, если говорить о людях, которые занимают одну и ту же позицию и имеют примерно одну и ту же квалификацию, много меньше, чем это было несколько лет назад, потому что в 2012 году процент оклада внутри зарплаты медработников составлял от 20 до 30%, а сейчас, по настоятельной рекомендации Минздрава, во всех регионах подтянули до 50-55%. За последние два-три года, вы можете посмотреть сами, поднять прессу, жалоб у нас на зарплату не было в отрасли».