Росстат: смертность в России превышает рождаемость

Росстат обнародовал данные мониторинга смертности и рождаемости в РФ за прошлый год. Так, в 2018 году смертность превысила рождаемость: 1.8 млн человек против 1.6 млн человек.



Больше всего детей родилось в Москве – 132.1 тысячи. Среди лидеров по рождаемости – Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.



Что касается показателей смертности, то в первую тройку вошли Москва, Московская область и Краснодарский край, где умерли 122 тысячи, 92 тысячи и 67 тысяч человек соответственно.