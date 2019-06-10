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Росстат: смертность в России превышает рождаемость

12 июня в 14:39 Государство 0 222 Иван Тихонов
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Росстат обнародовал данные мониторинга смертности и рождаемости в РФ за прошлый год. Так, в 2018 году смертность превысила рождаемость: 1.8 млн человек против 1.6 млн человек.

Больше всего детей родилось в Москве – 132.1 тысячи. Среди лидеров по рождаемости – Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Что касается показателей смертности, то в первую тройку вошли Москва, Московская область и Краснодарский край, где умерли 122 тысячи, 92 тысячи и 67 тысяч человек соответственно.
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