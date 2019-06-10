МВД заявляет о необходимости пересмотра Правил дорожного движения

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о том, что в Правила дорожного движения необходимо вносить изменения.



В ходе открытия факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в Истре он завил журналистам: «Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы в Правилах дорожного движения. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?». Он, при этом, не уточнил, какие именно изменения необходимы.



Замглавы МВД также констатировал необходимость участия ведомства в процессе реформирования Кодекса об административных правонарушениях, концепт которого был опубликован правительством недавно.



Горовой отметил: «КоАП будет иметь перед собой две основные задачи: оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства».