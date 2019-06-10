Регулятор отказал АНПФ в возможности увеличения лимита для инвестиций в ипотечные ценные бумаги

Центробанк ответил на письмо Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) о возможности дополнительного инвестирования в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ). По мнению регулятора, предложение «ДОМ.РФ», которое рассмотрело АНПФ, является необоснованным. Речь идет о предоставлении отдельного 25-процентного лимита от портфеля пенсионных накоплений для инвестирования в ИЦБ с амортизированным номиналом.



На данный момент возможность инвестирования в ИЦБ ограничена 10-процентным лимитом от портфеля накоплений НПФ. В АНПФ считают целесообразным выделить облигации с ипотечным покрытием, включая ИЦБ «ДОМ.РФ», в отдельный сектор активов с индивидуальной долей инвестирования, пишет «Ъ». В свою очередь, регулятор указывает на то, что увеличение лимита требует дополнительного обоснования, ввиду неопределенного графика погашения ИЦБ, а также возможного ниже прогнозируемого размера выплат.