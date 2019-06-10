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Регулятор отказал АНПФ в возможности увеличения лимита для инвестиций в ипотечные ценные бумаги
18 июня в 18:39 Государство 1 132 Иван Тихонов
Центробанк ответил на письмо Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) о возможности дополнительного инвестирования в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ). По мнению регулятора, предложение «ДОМ.РФ», которое рассмотрело АНПФ, является необоснованным. Речь идет о предоставлении отдельного 25-процентного лимита от портфеля пенсионных накоплений для инвестирования в ИЦБ с амортизированным номиналом.
На данный момент возможность инвестирования в ИЦБ ограничена 10-процентным лимитом от портфеля накоплений НПФ. В АНПФ считают целесообразным выделить облигации с ипотечным покрытием, включая ИЦБ «ДОМ.РФ», в отдельный сектор активов с индивидуальной долей инвестирования, пишет «Ъ». В свою очередь, регулятор указывает на то, что увеличение лимита требует дополнительного обоснования, ввиду неопределенного графика погашения ИЦБ, а также возможного ниже прогнозируемого размера выплат.
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По Вашему мнению, необходимо ли наличие дополнительных обоснований для предоставления НПФ возможностей для инвестирования в ИЦБ?
Да, вопрос неоднократно ставился на рассмотрение, но ЦБ не готов увеличивать риски неплатежей по выплатам пенсионных накоплений из-за сложности оценки качества активов с ипотечным покрытием. Поручительство от структуры "ДОМ.РФ" снижает риски по возврату основного долга, но для ЦБ важно знать ставку доходности по бумагам, что не могут предложить эмитенты. Конечно, ипотечные ставки всегда плавают и точная оценка по ним невозможна, но для выделения ИЦБ к отдельный класс активов требуется изменение структуры портфеля основных игроков рынка.
На данный момент пенсионные фонды являются источником недорогой ликвидности для своих финансово-промышленных групп (государство работает со своей стороны, но недостаток в деньгах не позволяет надеяться только на один дополнительный канал развития). ИЦБ составляют существенную часть активов таких групп, поэтому их лобби просит пересмотреть установленные нормы с 10% до 25%. Рынок еще недостаточно развит, чтобы опереться на его средства, а государство не может в полном объеме удовлетворить потребности НПФ. В итоге, портфель НПФ перекошен в пользу госбумаг (ОФЗ разных выпусков), а крупные компании не могут освободить резервы на развитие, поскольку ЦБ еще не закончил реформирование финансовой сферы и потери для обычных граждан могут перевесить все возможные выгоды на ближайшие 3-5 лет. Изменение доли в пользу корпоративных ИЦБ может привести к тем самым потерям, если ставки по бумагам будут низкими, а выход затруднен, поэтому ЦБ и просит более детального обоснования запроса.