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Главный способ решения проблемы уровня жизни россиян – рост производительности труда
20 июня в 18:12 Государство 0 171 Васильева Елена
Рост производительности труда и экономическое развитие являются основными условиями повышения уровня жизни россиян, заявил сегодня президент РФ в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным».
Путин сказал: «Вообще генеральный способ решения проблемы – это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан. Все остальное – это сопровождающие вещи».
Глава государства при этом отметил, что жизнь россиян действительно стала тяжелее по причине нескольких шоковых ситуаций, случившихся несколько лет назад, которые подорвали экономическую ситуацию и отрицательно сказались также и на социальной сфере.
Президент сказал: «Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками – это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных - нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары. Поэтому у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере».
Одной из главных проблем в России Путин считает недостаточно высокую производительность труда.
Отвечая на вопрос о главной проблеме в стране, президент сказал: «Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, – добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем – это рост производительности труда».
Глава государства подчеркнул важность решения данной проблемы.
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