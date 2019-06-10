Инвестиционный доход может остаться у клиентов НПФ

Пенсионный фонд России (ПФР) направил письмо Минтруду, в котором предлагает ввести запрет на изъятие инвестиционного дохода при досрочной смене страховщика клиентами. В ПФР указывают на то, что 99% обращений граждан, удовлетворенных фондом, - заявления о досрочном переходе, пишет «Ъ».



В письме к Минтруду также говорится: «имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений». «Введение моратория на удержание текущим страховщиком инвестиционного дохода и передача средств в фактическом объеме позволят существенно уменьшить негативные финансовые последствия незаконного досрочного перехода для застрахованных лиц».



Из-за сфальсифицированных заявлений о переходах граждане потеряли свыше 120 млрд рублей за четыре года. Ранее собственные меры пресечения мошеннических действий – временная приостановка приема заявлений на досрочные переходы - предлагали в отраслевых СРО и в НАПФ. Однако в ПФР считают необоснованным ограничение граждан в смене страховщика.