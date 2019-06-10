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Инвестиционный доход может остаться у клиентов НПФ
26 июня в 16:52 Государство 2 122 Иван Тихонов
Пенсионный фонд России (ПФР) направил письмо Минтруду, в котором предлагает ввести запрет на изъятие инвестиционного дохода при досрочной смене страховщика клиентами. В ПФР указывают на то, что 99% обращений граждан, удовлетворенных фондом, - заявления о досрочном переходе, пишет «Ъ».
В письме к Минтруду также говорится: «имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений». «Введение моратория на удержание текущим страховщиком инвестиционного дохода и передача средств в фактическом объеме позволят существенно уменьшить негативные финансовые последствия незаконного досрочного перехода для застрахованных лиц».
Из-за сфальсифицированных заявлений о переходах граждане потеряли свыше 120 млрд рублей за четыре года. Ранее собственные меры пресечения мошеннических действий – временная приостановка приема заявлений на досрочные переходы - предлагали в отраслевых СРО и в НАПФ. Однако в ПФР считают необоснованным ограничение граждан в смене страховщика.
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По Вашему мнению, стоит ли вводить мораторий на изъятие инвестдохода при переходах клиентов в другой фонд? К каким последствиям это может привести?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно исходить из интересов застрахованного лица.
Время легких денег для игроков рынка прошло, фонды со своими агентскими сетями стали конкурировать между собой.
Для основных игроков выгодно, чтобы переводы между фондами прекратились, чтобы их базы перестали переписывать.
Говоря о «сервисах» для застрахованных лиц, фонды лукавят, т.к. никакого сервиса практически нет. Для застрахованного лица фонды не отличаются друг от друга.
Если механизмы с переписыванием застрахованных лиц останутся, то для граждан выгодно, чтобы инвест.доход не терялся.
При этом для пенсионных фондов эта ситуация не будет выгодна.
ПФР и Банк России ничего сделать не могут. Они являются заложниками придуманной модели, которая изначально была порочна и ошибочна. Чтобы они не придумали, ситуация лучше не станет.
По Вашему мнению, стоит ли вводить мораторий на изъятие инвестдохода при переходах клиентов в другой фонд? К каким последствиям это может привести?
Введение моратория не решит проблему нарушений в пенсионной системе, но позволит снизить издержки для граждан, слабо понимающих - деньги на накопительных счетах не являются абстрактными цифрами на далеких счетах пенсионного фонда, а будут выплачиваться им или их наследникам через какое-то время. К сожалению, частая смена законодательных актов и принципиального подхода к пенсиям запутала людей и изменения воспринимаются только после того, как их негативное влияние уже повлияло на конкретного человека. В случае массовых мошеннических схем по неправомерному переводу граждан из ПФР в НПФ или из НПФ в НПФ мораторий решит лишь часть проблемы - непосредственные потери от изменения страховщика при досрочном переходе. Конечно, параллельно решаются и другие вопросы, но подача такой инициативы должна быть увязана со всем комплексом, чтобы граждане, специалисты и законодатели понимали - можно создать пенсионную систему без большого количества паразитов (часть все равно останется, в размере статистической погрешности). Кроме моратория на передачу инвестдохода в пользу предыдущего страховщика в момент перехода к новому, необходимо определиться с ответственностью конкретных людей, допускающих поддельные заявления к рассмотрению и удовлетворению. В судах и правоохранительных органов не сложилось определенного мнения на счет подобного вида мошенничества, как нет и ответственности всей цепочки исполнителей.
Еще один аспект, который работает пока против НПФ - это сама история с пятилетним сроком инвестирования и переходом в конце него. Из-за реформирования отрасли со стороны правительства и ЦБ РФ фактически фонды работают с горизонтом инвестирования в 1-2 года (бумаги с более длительными сроками пользования фондом составляют не более 15% портфеля), поэтому сама идея удержания клиентов на пять лет введена слишком рано. Ни фонды, ни граждане, ни финансовая сфера не готовы сегодня работать в пенсионной системе по долгосрочным планам. В итоге, введение моратория снизит издержки для граждан и может стать одним из шагов по наведения порядка в этом направлении. Для понимания правильности движения процесса требуется озвучить уже и следующий шаг, поэтому ждем от специалистов и законодателей согласованной позиции на следующий этап.