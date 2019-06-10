Медведев: демографическую ситуацию в стране необходимо улучшать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об ослаблении влияния негативных демографических тенденций в мире. Он, однако, признал необходимость обширного спектра мер для существенного улучшения демографической ситуации.



Глава кабмина в ходе совещания по достижению целей национального развития напомнил: «В сфере демографии у нас две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году». По оценке премьера «проект и сами по себе позиции далеко не самые простые». Медведев заявил: «Современные демографические проблемы касаются не только России, но и огромного числа стран, универсального рецепта не найдено. Тем не менее, работать в этом направлении необходимо».



Премьер-министр обратил внимание на то, что «меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи - это тоже общемировой тренд – не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя».



Медведев подчеркнул: «Россия в силу разных причин испытывает значительное влияние этих глобальных трендов, нам их удалось ослабить, начиная с середины 2000-х годов и те меры, которые были приняты, в целом оказались достаточно эффективными». Он также заявил, что «именно сейчас в наибольшей степени сказываются тяжелые демографические последствия 1990-х годов».