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Медведев: проблема доступности детских садов будет решена
27 июня в 14:13 Государство 0 135 Васильева Елена
Российское правительство будет продолжать работать над решением проблемы доступности дошкольного образования в полном объеме, заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В ходе заседания правительства Медведев сказал: «Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет к сегодняшнему дню составила 100%, ну точнее 99 с небольшим. Для детей до трех лет этот показатель ниже».
Председатель правительства подчеркнул: «Чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования, мы продолжим принимать меры, будем работать в том числе и в рамках национальных проектов».
Медведев сказал: «Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию».
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