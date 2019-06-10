Медведев: проблема доступности детских садов будет решена

Российское правительство будет продолжать работать над решением проблемы доступности дошкольного образования в полном объеме, заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев.



В ходе заседания правительства Медведев сказал: «Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет к сегодняшнему дню составила 100%, ну точнее 99 с небольшим. Для детей до трех лет этот показатель ниже».



Председатель правительства подчеркнул: «Чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования, мы продолжим принимать меры, будем работать в том числе и в рамках национальных проектов».



Медведев сказал: «Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию».