Песков: нормы закона об оскорблении госсимволов не распространяются на критику чиновников

Кремль тщательно следит за соблюдением норм закона об оскорблении госсимволов, подчеркивая, однако, что их действие не распространяется на критику чиновников любого уровня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии к публикации телеканала «Дождь» о том, что Кремль дал указание МВД прекратить применять данный закон в случае критики конкретных представителей власти.



Песков сказал: «С самого начала речь шла о том, что будет тщательно контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти».



По словам представителя Кремля, «отдельные случаи неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес». Он сказал: «Мы очень внимательно наблюдаем за этим». Пресс-секретарь президента, при этом, подчеркнул, что необходимости в корректировке данного закона нет. Он заключил: «Просто нужно отработать именно ту самую правоприменительную практику, пока что преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок, или просто неправильного прочтения или злоупотребления».



20 июня, во время прямой линии Владимир Путин заявил о том, что никто не имеет права на злоупотребление нормами этого закона для ограничения права граждан на критику действующей власти на любом уровне.