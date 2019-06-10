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Путин: государство будет развивать систему социальных гарантий для правоохранителей и военных
27 июня в 15:40 Государство 0 130 Васильева Елена
Государство будет продолжать работу над развитием системы социальных гарантий для правоохранителей и военных, а также над повышением их денежного довольствия. Об этом на приеме в честь выпускников военных вузов, проходившем в Кремле, заявил президент Владимир Путин.
Путин сказал: «Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия». Он добавил: «Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов».
По словам главы государства, в период с 2012 года жильем обеспечили уже более 645 тысяч военнослужащих, еще более 2 миллионов улучшили свои жилищные условия.
Президент отметил особую важность деятельности сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для безопасности страны. Президент обратился к выпускникам: «Рассчитываю, что вы будете твердо стоять на страже государственных интересов, прав и свобод наших граждан, следовать Конституции России и закону, дорожить офицерской честью».
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