Путин: государство будет развивать систему социальных гарантий для правоохранителей и военных

Государство будет продолжать работу над развитием системы социальных гарантий для правоохранителей и военных, а также над повышением их денежного довольствия. Об этом на приеме в честь выпускников военных вузов, проходившем в Кремле, заявил президент Владимир Путин.



Путин сказал: «Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия». Он добавил: «Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов».



По словам главы государства, в период с 2012 года жильем обеспечили уже более 645 тысяч военнослужащих, еще более 2 миллионов улучшили свои жилищные условия.



Президент отметил особую важность деятельности сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для безопасности страны. Президент обратился к выпускникам: «Рассчитываю, что вы будете твердо стоять на страже государственных интересов, прав и свобод наших граждан, следовать Конституции России и закону, дорожить офицерской честью».