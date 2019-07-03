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В ГИБДД будет создана рабочая группа для детального анализа ПДД
Сегодня в 10:42 Государство 0 62 Васильева Елена
Госавтоинспекция планирует создание рабочей группы для тщательного анализа правил дорожного движения с целью их совершенствования. Об этом сказано на странице ГИБДД в Instagram.
В сообщении говорится: «Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости – подготовит рекомендации по их улучшению».
Первый заместитель главы МВД Александр Горовой ранее заявлял о необходимости пересмотра правил дорожного движения.
Он сказал: «Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?». При этом Горовой не уточнял, какие именно изменения должны быть внесены.
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