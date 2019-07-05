НПФ настаивают на делегировании прав расчета периода выплаты накопительной пенсии

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Банк России с предложением о делегировании прав фондам самостоятельно рассчитывать период дожития для клиентов. Помимо этого, профучастники считают необходимым ввести срочные выплаты для клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), поскольку нынешние правила выплат по ОПС ущемляют права застрахованных лиц.



В АНПФ указывают на то, что период дожития сегодня одинаковый для всех категорий граждан и он не учитывает ни возраст, ни пол, ни регион проживания, ни иные условия, пишет «Ъ». Впрочем, продолжительность жизни у мужчин и женщин в РФ разнится приблизительно на 10 лет, согласно данным Росстата. Как результат, граждане, которые живут дольше, получают накопительную пенсию в большем размере, нежели накапливается у них на счету; те, кто живет меньше, получают меньше накопленных средств. Первая категория получает средства именно за счет тех, кто недополучает их.



Паче того, участники рынка предлагают дать право клиентам выбрать срочные выплаты по ОПС с возможностью наследования средств правопреемником даже после назначения срочной пенсии. Это позволит нивелировать актуарные риски для фондов, хотя и полностью ломает концепцию ОПС, указывают эксперты.