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НПФ настаивают на делегировании прав расчета периода выплаты накопительной пенсии
4 июля в 16:00 Государство 2 178 Иван Тихонов
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Банк России с предложением о делегировании прав фондам самостоятельно рассчитывать период дожития для клиентов. Помимо этого, профучастники считают необходимым ввести срочные выплаты для клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), поскольку нынешние правила выплат по ОПС ущемляют права застрахованных лиц.
В АНПФ указывают на то, что период дожития сегодня одинаковый для всех категорий граждан и он не учитывает ни возраст, ни пол, ни регион проживания, ни иные условия, пишет «Ъ». Впрочем, продолжительность жизни у мужчин и женщин в РФ разнится приблизительно на 10 лет, согласно данным Росстата. Как результат, граждане, которые живут дольше, получают накопительную пенсию в большем размере, нежели накапливается у них на счету; те, кто живет меньше, получают меньше накопленных средств. Первая категория получает средства именно за счет тех, кто недополучает их.
Паче того, участники рынка предлагают дать право клиентам выбрать срочные выплаты по ОПС с возможностью наследования средств правопреемником даже после назначения срочной пенсии. Это позволит нивелировать актуарные риски для фондов, хотя и полностью ломает концепцию ОПС, указывают эксперты.
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По Вашему мнению, какие преимущества получат клиенты и участники рынка, если НПФ дадут право самостоятельного расчета периода дожития?
У НПФ на среднесрочную перспективу будет крупный дисбаланс по выплатам и притоку средств по ОПС, поэтому их стремление за счет самостоятельного расчета периода дожития пенсионеров сэкономить - понятно. Деньги будут выплачиваться по всем обязательствам, но, как и в ПФР уже сейчас, средства фонда будут "размазываться" согласно статистических данных по продолжительности жизни различных категорий граждан. Такой подход будет более справедлив для долгожителей и фондов, а для тех, кто имеет низкую продолжительность жизни или большой размер накопительной пенсии, отнимет от нескольких десятков до нескольких тысяч (в перспективе от 10-12 лет) рублей ежемесячно. Чтобы эта категория граждан не чувствовала себя обделенной, если, конечно, те об этом узнают, и было добавлено предложение о возможности оформления срочности выплат на определенный период. В таком случае фонды и граждане имеют определенные временные рамки, в ходе которых и действуют, после чего отношения закрываются. Такой подход соответствует страховой природе ОПС, но не соответствует их социальной функции, как и формату в законодательстве. ОПС - это псевдостраховые взносы по нескольким причинам и формируются в рамках более глобальной функции создания пожизненной выплаты гражданам старшего поколения. На перевод ОПС полностью к страховым принципам государство не пойдет, поэтому риски фондов будут решаться по большей части за счет их пока относительно небольших резервов, а также решения вопроса с категориями пенсионеров в законодательном порядке для ПФР и НПФ. К сожалению, решать проблемы граждан и фондов, без ущемления обеих сторон не получится. Компромисс будет возможен за счет снижения выплат пенсионерам и принятия повышенных рисков фондами в ближайшие годы, в чем государство несомненно поможет. В итоге, на осенней сессии законодателям будет что обсудить, а до 2022 года и массовых выплат остается времени все меньше.
По Вашему мнению, какие преимущества получат клиенты и участники рынка, если НПФ дадут право самостоятельного расчета периода дожития?
Лучше на данную тему ответят актуарии, т.к. это их кусок хлеба, но если исходить из здравого смысла, то инициатива выглядит логичной, т.к. клиентура у фондов отличается. Например, у фонда, который работает в европейской части, и у фонда, который находится в Сибири, за Уралом, "клиентура" разная. Разные условия жизни, экология и т.п. у граждан. Т.е. продолжительность жизни будет отличаться.
При этом методика расчета должна быть обоснована и "утверждена".