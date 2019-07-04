Кириенко: опасения работников мешают реализации проектов по повышению производительности труда

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявляет, что росту производительности труда препятствуют опасения по поводу того, что реализация соответствующих проектов приведет к снижению уровня зарплат или увольнениям.



Он сказал сегодня в рамках проходящего в Нижнем Новгороде Второго федерального форума «Производительность 360»: «Все, что связано с системой повышения производительности труда, – это не регламент, не технология, это вопрос изменения сознания людей. Пока люди будут бояться, что повышение производительности труда приведет к сокращениям [штата] или уменьшению оплаты за работу, ничего не будет».



Кириенко также подчеркнул, что успешная реализация проектов по повышению производительности труда «зависит от того, насколько люди поверят в их эффективность».



Он добавил: «Самое главное – когда люди начинают чувствовать положительные изменения, у них начинают гореть глаза, они сами начинают находить новые инструменты повышения эффективности работы».



Замглавы Администрации президента подчеркнул, что около 70% предложений по повышению производительности должны вноситься рядовыми сотрудниками.



На проходящем в Нижнем Новгороде Втором федеральном форуме «Производительность 360» обсуждается реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».