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Кириенко: опасения работников мешают реализации проектов по повышению производительности труда
3 июля в 18:38 Рынок труда 0 184 Васильева Елена
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявляет, что росту производительности труда препятствуют опасения по поводу того, что реализация соответствующих проектов приведет к снижению уровня зарплат или увольнениям.
Он сказал сегодня в рамках проходящего в Нижнем Новгороде Второго федерального форума «Производительность 360»: «Все, что связано с системой повышения производительности труда, – это не регламент, не технология, это вопрос изменения сознания людей. Пока люди будут бояться, что повышение производительности труда приведет к сокращениям [штата] или уменьшению оплаты за работу, ничего не будет».
Кириенко также подчеркнул, что успешная реализация проектов по повышению производительности труда «зависит от того, насколько люди поверят в их эффективность».
Он добавил: «Самое главное – когда люди начинают чувствовать положительные изменения, у них начинают гореть глаза, они сами начинают находить новые инструменты повышения эффективности работы».
Замглавы Администрации президента подчеркнул, что около 70% предложений по повышению производительности должны вноситься рядовыми сотрудниками.
На проходящем в Нижнем Новгороде Втором федеральном форуме «Производительность 360» обсуждается реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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