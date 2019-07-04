Выплаты на детей в возрасте до трех лет получат около 856 тысяч семей

Выплаты по уходу за детьми в возрасте от рождения до трех лет будут начислены с 2020годе 856 тысячам семей. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила сегодня в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.



Она сказала: «Сейчас выплаты до 1,5 лет на первого и второго ребенка получает порядка 446 тыс. наших семей. Начиная с 2020 года с учетом этих изменений уже выплаты от 0 до 3 лет будет получать порядка 856 тыс. семей, это существенный прирост».



Голикова также отметила, что начисление таких выплат будет производиться семьям, где уровень среднедушевого дохода ниже двукратной величины прожиточного минимума на одного трудоспособного члена семьи.



Она подчеркнула: «Это существенный прирост, а учитывая, что в этой категории граждан с детьми от 1,5 до 3 лет как раз сосредоточено наибольшее количество бедных, то это вклад не только в рождаемость, но и в снижение бедности наших граждан».



Вице-премьер также напомнила о том, что на донный момент выплаты на детей от полутора до трех лет выплачиваются работодателями застрахованным гражданам в размере 50 рублей.



Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее сообщил, что на данные выплаты потребуется около ежегодно 70-80 млрд рублей из федерального бюджета.