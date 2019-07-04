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Путин озвучил условия диалога с Украиной
Сегодня в 12:00 Государство 0 22 Васильева Елена
Диалог между Россией и Украиной, как и улучшение отношений между странами, возможны в случае исполнения президентом Украины Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и после начала диалога Киева с жителями Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил об этом в опубликованном сегодня интервью газете Corriere della Sera накануне визита главы государства в Италию.
Путин сказал: «Конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их».
Российский президент также добавил, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему».
Путин заявил, что новые украинские власти будут вынуждены решать проблемы, которые остались от предыдущего руководства.
Он считает: «Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир – это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придется разбираться новому президенту».
Путин также заявил: «И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы».
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