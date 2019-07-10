АНПФ предлагает установить правовой статус пенсионных агентов

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила в Банк России письмо «Предложения по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований». В документе говорится о необходимости внести изменения в КоАП и профильный закон об НПФ. В частности профучастники предлагают определить правовой статус пенсионных агентов.



Законодательное закрепление правового статуса агентов позволит определить их круг ответственности, а также разделить ответственность с НПФ. Ныне все риски ложатся на фонды, а при неправомерных переводах граждан из одного фонда в другой винят во всем именно НПФ.



Впрочем, некоторые участники рынка сомневаются, что закрепление правового статуса агентов поможет решить вопрос с незаконными переводами граждан между НПФ, поскольку именно последние заинтересованы в наращивании активов.