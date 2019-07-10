|
АНПФ предлагает установить правовой статус пенсионных агентов
Сегодня в 15:44 Государство 2 129 Иван Тихонов
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила в Банк России письмо «Предложения по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований». В документе говорится о необходимости внести изменения в КоАП и профильный закон об НПФ. В частности профучастники предлагают определить правовой статус пенсионных агентов.
Законодательное закрепление правового статуса агентов позволит определить их круг ответственности, а также разделить ответственность с НПФ. Ныне все риски ложатся на фонды, а при неправомерных переводах граждан из одного фонда в другой винят во всем именно НПФ.
Впрочем, некоторые участники рынка сомневаются, что закрепление правового статуса агентов поможет решить вопрос с незаконными переводами граждан между НПФ, поскольку именно последние заинтересованы в наращивании активов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Водительские удостоверения переведут в «цифру»Сегодня в 15:23 Транспорт
Путин: Россия готова вести переговоры по украинской проблематике в любом формате11 июля в 17:22 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Зеленский предлагает Путину встречу в Минске Регистрация недвижимости получила еще одну степень защиты Росстат объявил виновных в досрочном обнародовании информации об инфляции за июнь Профессор Нью-Йоркского университета: регуляторы должны помешать Libra, запускаемой Facebook, стать валютой по умолчанию Телеканалы РФ и Украины планируют провести телемост для прямого общения граждан
По Вашему мнению, поможет ли закрепление правового статуса пенсионных агентов в борьбе с недобросовестными практиками на рынке?
Предлагаемая инициатива-самоутешение и самообман. В настоящий момент ответственность за переводы застрахованных лиц несут НПФы. Смена страховщика происходит после внесения изменений ПФР в реестр застрахованных лиц. А информацию о таких изменениях в ПФР сообщает НПФ.
Если бы НПФ был заинтересован в соблюдении прав застрахованных лиц, никто не мешает "построить" агентов, обеспечив добросовестность работу агентов. НПФ заинтересован в максимальных сборах "своими" агентами. В агентских договорах фонды регулируют условия оплаты агентам за их работу.
Предлагаемая инициатива преследует одну цель-формальный перенос ответственности на агентов, которые в любом случае не будет нести никакую ответственность. Действующее законодательство сформулировано так, что практически никто, ни фонд, ни агент не несет никакой ответственности за перевод застрахованных лиц от одного страховщика к другому. При этом существующая система способствует бесконтрольности в переводах.
Агенты - инструмент в руках у собственников фондов и у их менеджмента. Инициатива реально ничего не даст никому из участников рынка.
По Вашему мнению, поможет ли закрепление правового статуса пенсионных агентов в борьбе с недобросовестными практиками на рынке?
Закрепление правового статуса пенсионных агентов или советников позволит убрать львиную долю мошеннических действий, на которые жалуются граждане при переходе собственных пенсионных накоплений в НПФы. Основная масса жалоб связана с недобросовестными действиями агентов, которые при встрече в домах или на рабочих местах вводят в заблуждение граждан с целью получения подписанного договора, либо с помощью или при попустительстве сотрудников ПФР переводят людей списками, в том числе и из других регионов, без выборочной проверки. Именно такие моменты и вызывают основной вопрос у граждан и регулятора. В то же время, остается незакрытой лазейка с передачей двойных заявлений для блокировки перехода в другой НПФ, а также остается возможность недобросовестного поведения работников самих НПФ, как и пенсионных агентов. Статус, который получат пенсионные советники (агенты), решает вопрос с ответственностью по пенсионным вопросам для граждан, НПФ, судей и регулятора, но не решает проблемы полностью.
В итоге, появится инструмент, который серьезно ограничит аппетиты недобросовестных граждан и организаций, которые зарабатывают на массовых переводах пенсионных накоплений в НПФы без ведома будущих пенсионеров. Он не решит полностью вопрос с мошенническими действиями, но даст возможность законно и без проволочек убрать основной поток жалоб на нелегальные приемы недобросовестных агентов.