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Законопроект об ИПК позволит работникам самим определять размер отчислений
24 июля в 11:43 Государство 3 175 Иван Тихонов
Дискуссии по поводу перехода от системы обязательного пенсионного страхования к индивидуальному пенсионному капиталу не угасают. Один из последних обсуждаемых вопросов – возможность для работника самостоятельно определять ставку отчислений в ИПК. Согласно разрабатываемому документу, эта ставка должна быть занесена в официальное согласие гражданина на внесение его в реестр ИПК.
На практике это может выглядеть следующим образом: работник, официально зарегистрированный в ИПК, сможет выбрать либо фиксированную ставку отчислений, либо модель повышения ставки с 0% до 6% по 1 п.п. в год.
Законопроект об ИПК уточняет порядок занесения работника в реестр системы, пишет «Ъ». Гражданин должен дать письменное согласие на то, чтобы работодатель или НПФ, в котором он является клиентом, внесли его в реестр ИПК. Если он еще не выбрал НПФ, то он должен это сделать в письменном соглашении.
В свою очередь, после перехода к системе индивидуального пенсионного капитала средства, аккумулированные НПФ, превратятся в резервы, а двойное регулирование – по накоплениям и резервам - будет упразднено.
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Как Вы оцениваете положения законопроекта об ИПК? По Вашему мнению, насколько высоким будет интерес россиян к системе ИПК?
Законопроект об ИПК-ничего общего со здравым смыслом не имеет.
Единственно возможное объяснение темы ИПК - оправдание "ничегонеделанья" авторов законопроекта, всего экономического блока и их наплевательское отношение в вопросам пенсий.
По смыслу ИПК является одной из существующих пенсионных схем по НПО, только это "типовая" схема.
Если здравый смысл отказаться от бездарной идеи ИПК не может возобладать, то нужно законодательно сделать ИПК одной из "типовых" пенсионных схем по НПО, "замороженные" пенс.накопления свалить в эту "типовую" схему, придать ИПК статус НПО и стимулировать развитие НПО, главным критерием поставить себе рост заработных плат.
Без этого ничего хорошего не будет.
Как Вы оцениваете положения законопроекта об ИПК? По Вашему мнению, насколько высоким будет интерес россиян к системе ИПК?
Этот законопроект, с некоторыми изменениями уже неоднократно подавался на рассмотрение и основным вопросом стал именно момент участия граждан в системе. По оптимистичным прогнозам в новой реформе будет участвовать более 20 миллионов человек, но только с автоподпиской. Если выбор ставки взносов сделать полностью добровольным, то даже 5 миллионов человек - это прогноз на среднесрочную перспективу. Да, часть людей будет подписана своими работодателями, некоторым даже компенсируют утраченный процент заработка, но и в этом случае новая реформа слишком рано накладывается на токсичную ситуацию в пенсионной сфере. Накопительный компонент слишком хорошо сделали неподходящим для будущих пенсионеров и бизнеса, когда вводят изменения на основе механизма имеющейся системы и со сбором личных средств граждан, а не работодателя. В данном ключе реформа общегосударственной не будет, хотя она и может пройти все чтения. К сожалению, ИПК на сегодня может пойти только в виде действительно добровольного пенсионного обеспечения, как это работает в корпоративном пенсионном обеспечении. На уровне государства система не сможет охватить большинство населения до момента радикального повышения его благосостояния и финансовой грамотности.
Отмечу еще один момент - исключение регулирования отдельно по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам не снимет вопроса с двойным учетом на счетах граждан средств от ОПС и их личных накоплений, в том числе софинансирования и от работодателя и от самого НПФ, если такой пенсионный план будет подписан человеком. Выдача средств, а она по законопроекту при определенных условиях будет разрешена, не предполагает закрытия счета. Средства по ОПС останутся якорем для бизнеса, пенсионной отрасли, фондового рынка и самих граждан более 12-15 лет даже по оптимистическим прогнозам. Выплаты из личных накоплений граждан в случае тяжелого заболевания, серьезной ситуации в доме, будут производиться отдельно от денег из накопительного компонента. И весь вопрос заключается в том, как работать с одним счетом, в котором имеется внутри еще один субсчет. Регулирование на уровне пенсионных резервов, т.е. более мягко, может привести к нежелательным потерям части средств к моменту оформления пенсии. Чтобы такого не произошло, потребуется внести изменения не только в регулирование размещения и выплаты средств, но и определить ответственность на новом уровне. Имеющийся уровень с АСВ пока остается "черной дырой" для ЦБ РФ, поэтому потребуются дополнительные финансовые ресурсы и механизм для сохранности накоплений граждан на выплату пенсий уже с 2022 года.
Как Вы оцениваете положения законопроекта об ИПК? По Вашему мнению, насколько высоким будет интерес россиян к системе ИПК?
Ввиду недоступности законопроекта, остается лишь гадать и реагировать на скупые новости из СМИ. Это крайне негативно влияет на стратегическое развитие пенсионных фондов, активы которых составляют порядка 6 трлн ₽ или столько же процентов ВВП.
Без мощных стимулирующих мер весь смысл введения ИПК теряется – не будет ни широкого охвата программой, ни борьбы с низкими пенсиями, ни дополнительного финансового ресурса для экономики и государственных заимствований, о чем заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ведь уже с начала 90-ых существует система негосударственного пенсионного обеспечения, а система ИПК задумана как дополнение к ней. Стимулы должны позволять работникам существенно экономить на налогах (получать т.н. «налоговый кэшбэк») либо обеспечивать явную выгоду от отчислений. Распространению программы может способствовать возможность использования пенсионного капитала для обеспечения ипотеки или для досрочного получения средств при серьезной угрозе жизни и здоровью работнику и его близким. Помимо этого, некоторые зарубежные аналоги ИПК предусматривают приветственные бонусы для максимального первоначального охвата и софинансирование со стороны государства для дальнейшего удержания.
Без этих действенных мер рассчитывать на вовлечение более 5% работников невозможно.