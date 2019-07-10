Законопроект об ИПК позволит работникам самим определять размер отчислений

Дискуссии по поводу перехода от системы обязательного пенсионного страхования к индивидуальному пенсионному капиталу не угасают. Один из последних обсуждаемых вопросов – возможность для работника самостоятельно определять ставку отчислений в ИПК. Согласно разрабатываемому документу, эта ставка должна быть занесена в официальное согласие гражданина на внесение его в реестр ИПК.



На практике это может выглядеть следующим образом: работник, официально зарегистрированный в ИПК, сможет выбрать либо фиксированную ставку отчислений, либо модель повышения ставки с 0% до 6% по 1 п.п. в год.



Законопроект об ИПК уточняет порядок занесения работника в реестр системы, пишет «Ъ». Гражданин должен дать письменное согласие на то, чтобы работодатель или НПФ, в котором он является клиентом, внесли его в реестр ИПК. Если он еще не выбрал НПФ, то он должен это сделать в письменном соглашении.



В свою очередь, после перехода к системе индивидуального пенсионного капитала средства, аккумулированные НПФ, превратятся в резервы, а двойное регулирование – по накоплениям и резервам - будет упразднено.