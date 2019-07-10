|
За какие долги не выпустят заграницу?
Сегодня в 09:57 Государство 0 218 Иван Тихонов
Материал подготовлен Генеральным директором ООО "Стандарты Аудита" Ганичевой Людмилой
Сейчас лето и время отпусков! Но, чтобы отправиться в отпуск недостаточно только купить путёвку. Если Вы хотите отдохнуть за пределами нашей страны, то нужно быть уверенным, что Вам это не запрещено. А запретить такой отдых с лёгкостью может судебный пристав-исполнитель.
Согласно 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
Итак, за когда же может грозить запрет на выезд за границу? А запрет на выезд пристав может наложить при наличии:
1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей;
2) требований неимущественного характера;
3) иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 000 рублей и более.
Таким образом, если речь идёт о налогах, то за сумму задолженности свыше 30 000 рублей Вы можете попрощаться с отпуском. А вот если Вы не платите налоги или иные долги более двух месяцев, то данная сумма долга, при которой могут быть наложены ограничения на выезд, снижается до 10 000 рублей.
В соответствии с пунктом 5 статьи 15 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" право гражданина РФ на выезд из страны может быть временно ограничено в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.
Запреты на выезд заграницу передаются форме электронного документа судебного пристава-исполнителя в базу данных государственных органов. И только в аэропорту, купив билеты или путевки, получив при необходимости, визы при прохождении пограничного и таможенного контроля сотрудники таможенной службы сообщат Вам о задолженности и запрете на выезд. На этапе получения виз данная информация недоступна. Посольства той или иной страны в списке документов не требуют никаких справок от судебных приставов-исполнителей. И если Вы собрали необходимый пакет документов, то визу получите без проблем. А вот узнать об имеющихся ограничениях на выезд через сайт Пограничной службы или через сайт ФТС (Федеральной Таможенной Службы) самим невозможно. Это закрытая информация.
К сожалению, база данных с запретами на выезд не находится в общем доступе. Есть только базы данных, где Вы можете проверить свою задолженность.
Итак, мы определились с тем, что узнать о запрете на выезд в интернете нельзя. И, что запрет на выезд может быть только при наличии задолженности, переданной на взыскание судебным приставам. А вот узнать о наличии своих долгов очень просто.
Вся информация о задолженности и сборам отображается в личном кабинете налогоплательщика https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login.
Воспользоваться им очень просто:
С помощью логина и пароля (получить можно в ЛЮБОЙ ИФНС)
С помощью ЭП (электронной подписи)
Войти через госуслуги (ЕСИА)
Также очень Важным сервисом для проверки долгов (не только по налогам) является ресурс ФССП -«Банкданныхисполнительныхпроизводств» по адресу : https://fssprus.ru/iss/Ip
Нужно просто указать:
• Регион
• ФИО
• Дату рождения
Информацию о наличии исполнительных производств будет сформирована автоматически и выведена на монитор.
В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.
Наличие задолженности по налогам и сборам, а также и иных долгов существенно усложняет жизнь:
Во-первых, если Вы самостоятельно не погасили долг и его взыскание передали судебным приставам, то готовьтесь раскошелиться. Будьте готовы, что помимо основного долга Вам придётся оплатить и исполнительский сбор в размере 7 % от долга, но не менее 1000 рублей.
Во-вторых, тот кому Вы должны может передать долг на взыскание коллекторов. А там уже другие способы и суммы в итоге выходят другие.
В-третьих, службы безопасности банков тоже мониторят данную информацию при выдаче кредитов. Следовательно, у Вас могут возникнуть проблемы при получении кредита.
В-четвертых, если Вы хотите устроиться на работу в престижную фирму, то будьте готовы, что HRотдел и служба внутренней безопасности также могут получить данные о Ваших долгах из открытых источников и отказать Вам в приёме на работу.
«Почему мы сами должны искать эту информацию? Разве нас не должны уведомлять?»- спросите Вы. Должны. В 229- ФЗ «Об исполнительном производстве»указана обязанность судебных приставов направить должнику копии постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ и о снятии данного ограничения не позднее дня, следующего за днем их вынесения. Но на практике это случается крайне редко. Может, конечно, и почта плохо работает. Но фактически большая часть людей узнаёт о запрете на выезд только при попытке пересечения границы РФ.
Кстати, даже если Вы всё время всё платите и уверены, что никому ничего не должны, то проверить лишний раз не помешает. Нередко бывает, что приставы спутали Вас с однофамильцем. Пока у нас нет обязательного требования с иске указывать ИНН или СНИЛС. А также сейчас по стране покатилась волна мошенничества с судебными приказами. Это когда без Вашего присутствия в суде по подложным документам мошенники могут получить судебный приказ на взыскание с Вас нереальной задолженности.
Проверяйте информацию о своих долгах и ОТДЫХАЙТЕ СПОКОЙНО.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Исследование: половина блокчейн-проектов банков беззащитна перед хакерамиСегодня в 16:52 Банки и кредитование
ЦБ РФ понизил уровень ключевой ставки до 7,25%Сегодня в 16:40 Банки и кредитование
Пособия на детей увеличены с 50 рублей до прожиточного минимумаСегодня в 14:45 Право
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Центробанк рассказал о мошенничестве с ОСАГО на Дальнем Востоке Целую нацию просто взломали Крупнейшие российские банки предотвратили хищения на 24 млрд рублей Четвертая часть питьевой воды в РФ - подделка Ассоциации банков запретят сотрудникам пользоваться смартфонами