Осенью ГД примет законопроект о единой квитанции по ЖКУ

Проект закона о единой квитанции на оплату всех жилищно-коммунальных платежей, направленный на решение проблем с задолженностью собственников, будет принят Госдумой осенью. Он, предположительно, даст возможность несколько снизить тарифы. Об этом рассказал сегодня корреспонденту ТАСС первый зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, являющийся одним из авторов инициативы.



Депутат сказал: «Мы постараемся ускориться максимально по этому законопроекту. Он очень нужный. Я думаю, мы просто обязаны в осеннюю сессию его принять полностью, тем более, все соответствующие положительные отзывы у нас в наличии». Документ внесли в ГД еще 19 июня, однако он не прошел еще первое чтение.



Пахомов рассказал, что «законопроект устраняет сложившуюся практику в отдельных регионах, а таких много, где людям каждый месяц каждая ресурсоснабжающая организация присылает свою отдельную квитанцию, и в итоге у потребителей скапливаются несколько платежных документов, в которых они путаются».



Законопроект предусматривает введение единого платежного документа - ЕПД, «в котором будет досконально расписано, что, кому и сколько гражданин должен, чтобы он уже на месте мог определиться, за что платить, а за что нет». Пахомов продолжил: «Такой вариант тоже предусмотрен - гражданин может что-то вычеркнуть, если он с чем-то не согласен. И сам ЕПД тоже должен платежную дисциплину повысить и позволить сократить расходы с выставлением квитанций, счетов разными организациями». При этом, законопроектом не предусматривается обязательная замена отдельных квитанций на ЕПД.