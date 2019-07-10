НПФ разошлись во мнении относительно переходных кампаний

В рамках встречи топ-менеджеров Негосударственных пенсионных фондов и бенефициаров с первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым стороны обсудили перспективы ограничения переходных компаний через саморегулирование. Впрочем, мнения НПФ по данному вопросу расходятся, а консенсуса так и не удалось достичь.



ВТБ «Пенсионный фонд» и НПФ Сбербанка не хотят работать с ограничениями. Так, в ВТБ считают целесообразным «рассмотреть возможность возврата к нормам законодательства, которые предусматривают ежегодное фиксирование доходности на счетах накопительной пенсии и переход застрахованных лиц между страховщиками без потери части инвестиционного дохода», пишет «Ъ».



Ввиду разногласий между частными фондами г-н Швецов полагает, что саморегулирование рынка не работает. Если профучастники не смогут договориться, то потребуются изменения в законодательство в части регулирования – переход от саморегулирования к госрегулированию, - при котором заявления на переход подаются не в ПФР, а текущему страховщику.



Аналитики не видят ничего удивительного в разногласиях между участниками пенсионного рынка. По их мнению, правила перехода должен устанавливать регулятор, поскольку разработка единых правил на базе саморегулирования невозможна.