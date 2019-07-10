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НПФ разошлись во мнении относительно переходных кампаний
31 июля в 15:43 Государство 1 148 Иван Тихонов
В рамках встречи топ-менеджеров Негосударственных пенсионных фондов и бенефициаров с первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым стороны обсудили перспективы ограничения переходных компаний через саморегулирование. Впрочем, мнения НПФ по данному вопросу расходятся, а консенсуса так и не удалось достичь.
ВТБ «Пенсионный фонд» и НПФ Сбербанка не хотят работать с ограничениями. Так, в ВТБ считают целесообразным «рассмотреть возможность возврата к нормам законодательства, которые предусматривают ежегодное фиксирование доходности на счетах накопительной пенсии и переход застрахованных лиц между страховщиками без потери части инвестиционного дохода», пишет «Ъ».
Ввиду разногласий между частными фондами г-н Швецов полагает, что саморегулирование рынка не работает. Если профучастники не смогут договориться, то потребуются изменения в законодательство в части регулирования – переход от саморегулирования к госрегулированию, - при котором заявления на переход подаются не в ПФР, а текущему страховщику.
Аналитики не видят ничего удивительного в разногласиях между участниками пенсионного рынка. По их мнению, правила перехода должен устанавливать регулятор, поскольку разработка единых правил на базе саморегулирования невозможна.
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По Вашему мнению, стоит ли возвращаться к госрегулированию сегмента ради решения проблемы переходных кампаний?
Да, саморегулирование в существующих условиях пока невозможно, слишком много противоречий на уровне НПФ, правительства и ЦБ РФ. Сами НПФ разделены почти 60/40 между двумя СРО (АНПФ и НАПФ), их структура также различна. Часть бизнеса собрала обширную клиентскую базу и только на ее поддержание тратит миллиарды рублей, даже с собственными также крупными агентскими сетями и расходами на привлечение. Другая часть продолжает собирать клиентов, в том числе и из других клиентских баз с бОльшим успехом, их доходы пока превышают расходы. Обе основные части бизнеса работают с так называемыми "денежными" клиентами и делят между собой примерно 60% граждан, формирующих пенсионные накопления в России. Остальные по различным причинам остаются в ПФР, его двадцати управляющих компаниях. Таким образом правила, которые должны действовать на абсолютное большинство взаимоотношений между гражданами, бизнесом и гос. органами должны включать в себя не только механизмы, выработанные бизнесом для "своих" клиентов, но и на тех, кто в пенсионной системе дистанционируется от негосударственных пенсионных фондов. Объединить запрос для выработки правил по проведению переходных кампаний с учетом большинства мнений и реальных интересов может только независимый (относительно) мегарегулятор, который сможет выработать общую позицию и добиться ее выполнения от каждого участника. ЦБ РФ отвечает всем требованиям и работает в тесной связке со всеми участниками пенсионной сферы, поэтому решение подобных вопросов должно оставаться в руках независимого куратора.