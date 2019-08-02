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Выплаты военнослужащих контрактной службы увеличат на 50%
1 августа в 15:34 Государство 0 146 Васильева Елена
Военнослужащие-контрактники с I по IV тарифный разряд получат с 1 сентября ежемесячные надбавки к содержанию в размере 50%. Об этом сегодня в ходе селекторного совещания в Минобороны России сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Он сказал: «Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд».
Министр указал, что «президент РФ принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов».
Водителям категорий С, D и СЕ, по словам министра, устанавливается с 1 сентября ежемесячная надбавка в размере 30%.
Шойгу также заявил, что по аналогии с принятым ранее решением по офицерскому составу, уже подготовлены решения увеличить прапорщикам, сержантам и солдатам, проходящим службу по контракту, выплаты на поднаем жилья, который позволит им проживать с семьями. Министр сказал: «В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный».
Шойгу в марте сообщил, что число военнослужащих, проходящих службу по контракту, достигло в Вооруженных силах России 394 тыс. человек.
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