В ноябре будет запущен сервис, информирующий о льготах для семей с детьми

«Единая Россия» в ноябре планирует запуск всероссийского сервиса с информацией о положенных по закону семьям с детьми льготах. Об этом в пресс-службе партии рассказали информагентству ТАСС.



В пресс-службе сказали: «В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе».



Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, слова которой цитирует пресс-служба, заявила, что многие меры по оказанию поддержки семьям с детьми установлены региональной и муниципальной властью, однако россиянам очень сложно сориентироваться при поиске перечня льгот.



Окунева рассказала: «Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме».



Пресс-служба «Единой России» приводит данные Общественной палаты РФ, согласно которых большая часть многодетных семей не пользуется положенными льготами или не знает о них. Так, 49% опрошенных не пользуются скидками на оплату ЖКХ, только 14,6% семей с детьми в возрасте до шести лет пользуются правом на бесплатные лекарства, 83% многодетных семей не используют право на ежемесячное бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставочных залов. В опросе приняли участие три тысячи семей с детьми из 53 регионов России.