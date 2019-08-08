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В ноябре будет запущен сервис, информирующий о льготах для семей с детьми
Сегодня в 14:11 Государство 0 108 Васильева Елена
«Единая Россия» в ноябре планирует запуск всероссийского сервиса с информацией о положенных по закону семьям с детьми льготах. Об этом в пресс-службе партии рассказали информагентству ТАСС.
В пресс-службе сказали: «В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе».
Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, слова которой цитирует пресс-служба, заявила, что многие меры по оказанию поддержки семьям с детьми установлены региональной и муниципальной властью, однако россиянам очень сложно сориентироваться при поиске перечня льгот.
Окунева рассказала: «Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме».
Пресс-служба «Единой России» приводит данные Общественной палаты РФ, согласно которых большая часть многодетных семей не пользуется положенными льготами или не знает о них. Так, 49% опрошенных не пользуются скидками на оплату ЖКХ, только 14,6% семей с детьми в возрасте до шести лет пользуются правом на бесплатные лекарства, 83% многодетных семей не используют право на ежемесячное бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставочных залов. В опросе приняли участие три тысячи семей с детьми из 53 регионов России.
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