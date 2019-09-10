«Известия»: в 2020 году на выплаты детских пособий будет выделено втрое больше средств

Российское правительство в 2020 году выделит 150 млрд рублей на выплаты пособий на первого ребенка, что втрое больше, чем в 2019 году. Об этом сегодня сообщила газета «Известия», ссылаясь на предоставленные Минтрудом расчеты.



Данные цифры приведены в разосланной региональным властям Минтрудом правительственной телеграмме. Согласно проведенным ведомством расчетам, в текущем году на выплаты при рождении первенца было выделено 50 млрд рублей. В 2020 году на данную выплату будет направлено 150 млрд рублей, а в два последующих года – соответственно 156 млрд рублей и 164 млрд рублей, сообщают «Известия».



Сумма выплаты вырастет в среднем по стране в 2020 году на 7%, с 11,2 тысяч рублей до 12 тысяч рублей, в 2021 году размер выплаты составит уже 12,3 тыс. рублей, а в 2022 – 12,6 тыс. рублей.



Увеличение суммы выделенных средств связано с тем фактом, что с начала следующего года пособие будут получать семьи, доход которых на превышает двух установленных в регионе прожиточных минимумов на одного человека, на данное время – полтора минимума, а выплаты будут продлены до трех лет, тогда как на данный момент выплаты прекращаются по достижению ребенком полуторалетнего возраста.