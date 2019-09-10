|
Приставам разрешат входить в квартиры граждан для надзора за перепланировками
Сегодня в 11:40 Государство 0 77 Васильева Елена
Минюст России внес предложение об изменениях к федеральному закону «Об исполнительном производстве», которыми судебным приставам будет дано разрешение входить в квартиры граждан для проведения проверок для выявления незаконных перепланировок, а также для надзора за проведением ремонта газового оборудования. Об этом сообщили на портале проектов нормативных правовых актов.
В описании проекта сказано: «Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения».
Отмечается также, что представители ведомства получат доступ в квартиры при исполнении судебных актов, выданных согласно заявлений чиновников Госжилнадзора, а также органов муниципального жилищного контроля.
Работа над законопроектом ведется согласно соответствующего поручения правительства РФ об уточнении механизма предоставления доступа в жилые помещения в ходе надзора за перепланировками.
Поправки, как ожидается, вступят в действие с января 2020 года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
У «Боинга» снова проблемыСегодня в 12:38 Финансовые рынки
Счетной палатой выявлены нарушения исполнения бюджета за прошлый год на 426 млрд рублейСегодня в 11:18 Экономика и бюджет
Медведев: важность форматов G7 или G8 нельзя раздувать избыточно10 сентября в 17:51 Политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Медведев: из резервного фонда будут выделены средства на закупки иностранных лекарственных препаратов для детей Сотни миллионов телефонных номеров, привязанных к учетным записям Facebook, появились в открытом доступе В России растет доля неблагополучных заемщиков Власти предлагают существенно снизить стоимость банкротства граждан Глава ВТБ считает, что платежная дисциплина снизится при возможности выкупа долгов с дисконтом