Приставам разрешат входить в квартиры граждан для надзора за перепланировками

Минюст России внес предложение об изменениях к федеральному закону «Об исполнительном производстве», которыми судебным приставам будет дано разрешение входить в квартиры граждан для проведения проверок для выявления незаконных перепланировок, а также для надзора за проведением ремонта газового оборудования. Об этом сообщили на портале проектов нормативных правовых актов.

В описании проекта сказано: «Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения».



Отмечается также, что представители ведомства получат доступ в квартиры при исполнении судебных актов, выданных согласно заявлений чиновников Госжилнадзора, а также органов муниципального жилищного контроля.



Работа над законопроектом ведется согласно соответствующего поручения правительства РФ об уточнении механизма предоставления доступа в жилые помещения в ходе надзора за перепланировками.



Поправки, как ожидается, вступят в действие с января 2020 года.