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Приставам разрешат входить в квартиры граждан для надзора за перепланировками

Сегодня в 11:40 Государство 0 77 Васильева Елена
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Минюст России внес предложение об изменениях к федеральному закону «Об исполнительном производстве», которыми судебным приставам будет дано разрешение входить в квартиры граждан для проведения проверок для выявления незаконных перепланировок, а также для надзора за проведением ремонта газового оборудования. Об этом сообщили на портале проектов нормативных правовых актов.
В описании проекта сказано: «Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения».

Отмечается также, что представители ведомства получат доступ в квартиры при исполнении судебных актов, выданных согласно заявлений чиновников Госжилнадзора, а также органов муниципального жилищного контроля.

Работа над законопроектом ведется согласно соответствующего поручения правительства РФ об уточнении механизма предоставления доступа в жилые помещения в ходе надзора за перепланировками.

Поправки, как ожидается, вступят в действие с января 2020 года.
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