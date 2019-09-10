|
Топилин: бедность в РФ невозможно просто компенсировать деньгами
11 сентября в 15:18 Государство 0 174 Васильева Елена
Снижение показателей бедности в РФ невозможно без роста заработных плат, экономического роста в целом, как и без реализации всех национальных проектов. Такое мнение сегодня высказал глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».
Он отметил: «Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат. Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности».
Топилин также напомнил о начинающемся в следующем году финансировании социальных контрактов. На данные цели было выделено из федерального бюджета около 7 млрд рублей. Из них будут финансировать открытие собственного дела, обучение, помощь оказавшимся в сложных ситуациях семьям, пояснил министр.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В Сбербанке подтвердили предотвращение хищения средств клиентов на более чем 25 млрд рублей11 сентября в 17:21 Банки и кредитование
Готовится правовая база по наркосодержащим лекарственным препаратам11 сентября в 16:11 Государство
Медведев: для целого ряда профессий «хоть завтра» может наступить четырехдневная рабочая неделя11 сентября в 15:49 Государство
Продукт вместо капитала: Минфин разработал новый пенсионный инструмент11 сентября в 15:07 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Медведев: из резервного фонда будут выделены средства на закупки иностранных лекарственных препаратов для детей Сотни миллионов телефонных номеров, привязанных к учетным записям Facebook, появились в открытом доступе Власти предлагают существенно снизить стоимость банкротства граждан В 2021 году завершится прием в колледжи на 30 устаревших специальностей Ипотечные ставки опустятся ниже 8% до 2024 года