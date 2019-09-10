Топилин: бедность в РФ невозможно просто компенсировать деньгами

Снижение показателей бедности в РФ невозможно без роста заработных плат, экономического роста в целом, как и без реализации всех национальных проектов. Такое мнение сегодня высказал глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».



Он отметил: «Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат. Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности».



Топилин также напомнил о начинающемся в следующем году финансировании социальных контрактов. На данные цели было выделено из федерального бюджета около 7 млрд рублей. Из них будут финансировать открытие собственного дела, обучение, помощь оказавшимся в сложных ситуациях семьям, пояснил министр.