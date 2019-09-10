Топилин: МРОТ будет увеличен до 12 тысяч 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 12 тысяч 130 рублей, что потребует выделения из федерального и региональных бюджетов 20,9 млрд рублей. Увеличение размера МРОТ затронет 3,2 млн россиян. Об этом заявил в четверг информагентству ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



Министр рассказал: «Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей и из бюджетов регионов - 15,1 млрд рублей».



Увеличение МРОТ, подчеркнул Топилин, составляет 7,5%, то есть 12 тысяч 130 рублей. Он добавил: «По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей».



МРОТ, согласно действующего законодательства, устанавливается на уровне 100% от размера прожиточного минимума трудоспособного населения по России в целом за второй квартал предыдущего года.



С 1 января текущего года размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. Минтруд России в августе внес в российское правительство проект закона об установлении размера МРОТ с начала следующего года в сумме 12 тысяч 130 рублей ежемесячно.