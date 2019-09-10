В Кадастровой палате разъяснили условия оформления земель, занятых самовольно

Поправки к законам о кадастровой деятельности и государственной регистрации недвижимости дадут возможность узаконить использование земель, занятых самовольно, при соблюдении определенных условий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.



Изменения к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу 16 сентября. Ими упрощается процедура выполнения комплексных кадастровых работ, заказанных муниципальными властями. Одним из положений будет разрешено узаконивать уже используемые земельные участки, площадь которых превышает указанную в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).



В сообщении сказано: «Во-первых, узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, а во-вторых, если на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. В-третьих, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае, если такой минимальный размер не установлен, не более чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН».



Земли можно будет оформить в собственность при проведении властями за бюджетные деньги комплексных кадастровых работ. Данные работы будут выполняться в отношении всех находящихся в рамках одного кадастрового квартала или на территориях нескольких смежных кадастровых кварталов участков одновременно, как и на территориях объектов незавершенного строительства, сооружений и зданий, исключая линейные объекты. Упрощение процедуры, по информации ведомства, скажется благотворно на собственниках участков.



Замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова сказала: «Но важно: к поправкам нельзя относиться как к возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ».



Президент РФ Владимир Путин 17 июня текущего года подписал федеральный закон №150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Закон вступит в силу 16 сентября, то есть через 90 дней после официального опубликования.