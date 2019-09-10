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Греф: нацпроекты не дадут ожидаемых результатов
Сегодня в 12:37 Государство 0 250 Васильева Елена
Национальные проекты не дадут ожидаемых результатов, заявляет глава Сбербанка Герман Греф.
В ходе Московского финансового форума он сказал: «Я согласен с Антоном Германовичем Силуановым в том, что не надо увеличивать бюджетные расходы. Это не к чему не приведет. Не надо радикально влиять на денежно-кредитную политику, это не даст эффекта. И национальные проекты не дадут искомого результата».
Причинами сложившейся ситуации Греф назвал то, что на их реализацию не предусмотрены «гигантские ресурсы» и некачественное структурирование нацпроектов. Греф заявил: «Мы увеличиваем ресурсы, но этого недостаточно». Аналогичный объем ресурсов необходимо, по его мнению, направлять и в другие области.
Он сказал: «Старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования, сервисов. Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении, и в судебной системе. За эти деньги, эти реформы мы точно можем сделать».
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