Путин: главный смысл госуправления – достойный уровень жизни граждан

Президент России Владимир Путин сказал, что устойчивое развитие общества и достойный уровень жизни граждан является основным смыслом государственного управления



В ходе выступления на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) президентом была затронута тема развития Российской Федерации, а также реализации национальных проектов. По словам главы государства, нацпроекты проводятся, «чтобы добиться действительно прорывных результатов». Путин подчеркнул необходимость поддержания постоянной обратной связи.



По его словам, необходимо «объемное, объективное видение всей картины, где система работает, а где, к сожалению, иногда, также как везде во всем мире, дает сбои, выявляет, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации». Президент подчеркнул также необходимость контролировать, «как и с какой отдачей работают вложенные ресурсы, как оптимально распорядиться ресурсами в интересах достижения результатов».



Российский лидер указал: «В формировании такой полной картины, в проведении своего рода постоянного тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финансового контроля».



Он заявил, что сотрудники данных служб «по своему статусу призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению, главный, основной смысл которого – в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей».