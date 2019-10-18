Медведев: Россия должна обеспечивать цифровую независимость страны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает успешными решения российских специалистов по обеспечению информационной безопасности.



Глава кабмина сообщил сегодня журналистам: «В ряде сфер у нас реально есть неплохие решения, в том числе по вопросам обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности».



В ответ на вопрос о наработках российских специалистов в цифровой сфере он подчеркнул, что в данной области есть определенные достижения, однако преждевременно считать их фантастическими.



Российский премьер выразил также уверенность в том, что необходимо обеспечивать цифровой суверенитет страны, а на глобальном рынке информационных технологий должны быть выработаны единые правила игры.



По итогам своего визита в Таиланд председатель правительства заявил журналистам: «Глобальные компании настолько большие, что они способны навязывать свое мнение: в какой-то момент отрубать трафик потенциально, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств. Вот это является опасным».



Медведев сказал: «В этом смысле мы должны договориться о правилах игры и в этом смысле цифровой суверенитет мы обязаны своей стране обеспечить».



Глава кабмина также признал, что IT-компании РФ еще не могут по-крупному играть на мировом рынке. Он сказал: «Пока наши игроки не гиганты, они крупные достаточно для нашего рынка, но, если сравнивать их с Google, Apple, Huawei, это, конечно, не тот масштаб, поэтому у нас такой монополизации рынка еще пока нет». Премьер добавил, что «следить за этим надо и в России».



Он отметил: «Я считаю очень важным, чтобы наши компании в сфере IT, в сфере интернет-коммуникаций, современных медиа были крупными и могли конкурировать с другими странами».



Председатель правительства привел следующий пример: «Если бы у нас не было «Яндекса» или «Мэйла», то вряд ли мы смогли бы рекомендовать или предоставлять услуги поисковые, которые могут конкурировать с тем же самым Google, если бы это была раздробленная на 20 небольших компания, а так все-таки нашими поисковыми системами пользуются в странах русскоязычного мира активно, и в России, и в других странах СНГ». Он считает, что российским компаниям еще необходимо расти.