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Набиуллина представит в ГД главные направления государственной денежно-кредитной политики
13 ноября в 19:30 Государство 0 187 Васильева Елена
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 20 ноября выступит в ГД с докладом о главных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики РФ на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 годов. По итогам Совета ГД об этом сообщил сегодня первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
Жуков с казал: «У нас на 20 ноября сегодня Совет Госдумы принял решение поставить вопрос об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021-2022 годов. Предполагается доклад председателя Центробанка».
На обсуждения данного документа, заявил он, будет выделено около двух часов. Совет Думы, в связи с этим, принял решение о переносе на более поздний срок запланированного на этот день «правительственного часа», в котором примет участие глава Минздрава Вероника Скворцова.
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