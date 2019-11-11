Набиуллина представит в ГД главные направления государственной денежно-кредитной политики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 20 ноября выступит в ГД с докладом о главных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики РФ на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 годов. По итогам Совета ГД об этом сообщил сегодня первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.



Жуков с казал: «У нас на 20 ноября сегодня Совет Госдумы принял решение поставить вопрос об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021-2022 годов. Предполагается доклад председателя Центробанка».



На обсуждения данного документа, заявил он, будет выделено около двух часов. Совет Думы, в связи с этим, принял решение о переносе на более поздний срок запланированного на этот день «правительственного часа», в котором примет участие глава Минздрава Вероника Скворцова.