Силовикам хотят предоставить доступ к медицинским данным россиян о противопоказаниях к владению оружием

Первый зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, представляющий партию «Единая Россия», снова внес предложение о предоставлении силовикам доступа к сведениям о наличии у граждан медицинских противопоказаниях к владению оружием.



Парламентарий сегодня рассказал информагентству ТАСС: «Мы уже вносили законопроект на тему получения сведений Росгвардией о наличии медицинских противопоказаний. Нам официально его отклоняли, Минздрав ссылается на врачебную тайну». Он подчеркнул: «Но необязательно же давать сведения о том, какие именно болезни у человека, от них [врачей] нужно абстрактно получить информацию: имеются противопоказания или нет для владения оружием или для получения водительского удостоверения».



Валеев заявил, что «эта тема не теряла актуальности, она по-прежнему обсуждается, предлагаются разные варианты». Депутат сказал: «Сегодня уже создается единая база данных по программе «Цифровая экономика», там будут в том числе данные Минздрава». Он также выразил уверенность в том, что «форма может быть найдена».



Первый замглавы профильного комитета ГД подчеркнул: «Задача состоит в том, чтобы лица, которым противопоказано владение оружием или допуск к управлению транспортным средством, не получили доступ к ним».