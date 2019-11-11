На портале госуслуг для заявлений будет создано единое окно

Российским правительством принято постановление, которым со следующего года будет улучшена система обратной связи с россиянами на едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Об этом в ходе совещания с заместителями заявил сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Он сказал, что на портале, согласно постановлению, «должно быть создано единое цифровое окно обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены». Граждане также получат возможность отслеживать здесь ход рассмотрения жалоб, а также, как заявил глава кабмина, контролировать качество исполнения своих обязанностей государственными органами.



Медведев, кроме того, сообщил, что «есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять юридически значимые действия – в частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи».



В заключение премьер-министр указал: «И есть также предложение использовать его для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о подаче заявления или о получении каких-либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют право».



Медведев сказал: «Сейчас эти функции закреплены уже нормативно в рамках принятого правительством решения, но их техническая реализация будет происходить в следующем году». Он также подчеркнул, что к этому должны быть готовы все соответствующие ведомства.